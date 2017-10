Engstelig for at mast skal falle

- Masta står på svaberg og fundamentet har forvitret og vi er engstelige for at den skal falle.

20 meter

Det sier Tor Albert Kverkild i Malvik kommune. Fundamentet til sjøfartsmerkene har blitt dårlige og Malvik kommune er redd for at de 20 meter høye mastene som falle.

«Malvikmila», ble brukt av lokale skipsverft for å teste hastigheten på nybygde skip. Det ene merket står godt synlig på Vikhammerløkka, med siktemerket oppe på fylkesvegen. Tilsvarende merke står midt inne i skogen ved Haugberget på Malvikodden, og med tilhørende siktemerke ved Malvik kirke i Forbordsvegen. Avstanden mellom de to 20 meter høye mastene er 1852 meter, ei nautisk mil.

Prøver å skaffe penger

Kverkild er bekymret for mastene på Vikhammerløkka og arbeider med å skaffe penger til å lage nytt fundament og ruste opp mastene som har kulturhistorisk verdi.

– Masta står på svaberg og fundamentet har forvitret og vi er engstelige for at den skal falle. Området brukes til soling på varme sommerdager og vi kan ikke ha en mast som utgjør fare for folk på det kommunale friområdet, sier Kverkild som har tatt kontakt med Kystverket og Sør-Trøndelag fylkeskommune for å skaffe penger til en opprusting.

– Vi søker om penger til arbeidet. Hvis vi ikke finner en løsning, ser jeg ikke noen annen måte enn å ta ned mastene. Men dette er en sjanse til å få rustet opp alle mastene, sier han.

Byttet barduner

I 2003 sørget Peder Emstad og en gjeng med pensjonister for at det ble byttet barduner på mastene.

Det var i mange år fast rutine at nybygde skip ved Trondhjems Mekaniske Værksted tok turen til Malvik for å teste hastigheten med mastene de hadde satt opp.