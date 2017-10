Brukte narkotika og kjørte bil uten førerkort

Normalt burde lovbruddene kvalifisere til fengsel i åtte måneder, mener tingretten. Når mannen likevel slipper med samfunnsstraff, henger det sammen med at saken har blitt veldig gammel uten at tiltalte kan lastes for det.

Får en sjanse til

Retten peker også på at mannen har vært under rehabilitering i et og et halvt år. Han er i jobb og har brutt med sitt gamle miljø. Han får derfor en sjanse til å fullføre rehabiliteringen av tingretten.

Dommen ble samfunnstjeneste i 240 timer. Den må gjennomføres i løpet av åtte måneder. Skjer ikke det, må mannen sone 8 måneder i fengsel.

Forholdene mannen var tiltalt for, skjedde i første halvår i fjor. Politiet fant 11 gram amfetamin i bilen mannen kjørte i Stjørdal i februar i fjor. Da ble han også vurdert som påvirket. Mannen hadde ikke gyldig førerkort. Få dager etter fant politiet 75 gram amfetamin hjemme hos mannen under en ransakelse.

Tatt i flere kontroller

Men mannen fortsatte å kjøre bil. Utover fjoråret ble han tatt i flere kontroller. Han ble også tatt i fartskontroll.

Mannen erkjente delvis straffskyld da han møtte i tingretten forleden. Han mente at noen av tiltalepunktene neppe kunne stemme.

Tingretten valgte å tro på politivitnene som ble ført. Mannen ble dømt for to tilfeller der han oppbevarte narkotika, to tilfeller av ruskjøring og tre tilfeller av kjøring uten førerkort. Det mest alvorlige forholdet er oppbevaring av 75 gram amfetamin, påpeker tingretten.

Under straffeutmålingen legger retten vekt på at mannen er straffet flere ganger tidligere for brudd på narkotikalovgivningen og vegtrafikkloven. Tingretten peker på at fengsel i åtte måneder normalt burde være passende.

Har sluttet

Retten legger likevel vekt på at tiltalte har sluttet med narkotika. Han har vært rusfri i et og et halvt år. Han er i jobb og fungerer godt i arbeidslivet. Mannen har også to barn som han følger opp.

– Han synes å være motivert for å fortsette et liv uten rus og kriminalitet, konkluderer retten.

Retten peker på at samfunnsstraff er en følbar reaksjon. Tiltalte må møte til faste tider og han vil bli underlagt strenge vilkår. Han må holde seg rusfri under gjennomføringen.

– Samfunnsstraff vil bidra til at tiltalte kan fortsette sin positive utvikling, konkluderer tingretten.