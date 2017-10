Politiet jakter fire personer etter grovt tyveri

Politiet i Trøndelag etterforsker nå et grovt tyveri fra Ranchanas Asia-Mat AS i Stjørdal sentrum.

Avledet ansatt

Torsdag formiddag skal to vesker med mellom 10.000 og 15.000 kroner i kontanter ha blitt stjålet fra butikken. En ansatt i butikken har forklart til politiet at en bil med to menn og to kvinner ankom stedet i 11-tida.

En av de fire skal bevisst ha avledet oppmerksomheten til den ansatte. Imens skal en annen ha nappet med seg veskene. Kvartetten forlot deretter butikken.

Fant veske tom

Ifølge politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor skal veskene tilhøre en av de ansatte. Vedkommende oppdaget tyveriet kort tid etter og varslet politiet.

Et årvåkent vitne i butikken reagerte på mistenkelig oppførsel og noterte seg bilens registreringsnummer.

Etterlyst i hele Norden

Politiet i Trøndelag gikk kort tid etter ut og etterlyste en utenlandskregistrert sort BMW stasjonsvogn i 3-serien.

– De fire personene er fortsatt på frifot. En av de to veskene er funnet, men den var tom for penger, sier Gjølmesli og legger til at kjøretøyet og bileieren er etterlyst i hele Norden.