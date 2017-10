Bill.mrk.: «Ønsker oppmerksomhetpå dagen»

Unni Nergaard (75) var i alle fall ikke i tvil om at hun ønsket oppmerksomhet på dagen, så hun averterte åpent hus i leiligheten hjemme i Dregsethvegen. «Jeg ønsker masse oppmerksomhet på dagen».

Annonsen presiserte at jubilanten ikke ønsket noen gaver til seg selv, men at hun hadde satt opp en rød krukke merket Røde Kors.

«Den kan vi fylle opp sammen. Velkommen hele dagen», skrev Nergaard i annonsen.

75-åringen innrømmer at hun neppe er som vanlige trøndere.

– Jeg har aldri forstått det der med at mange her i Trøndelag fraber seg oppmerksomhet på dagen med å sette annonse i lokalavisa! Er det ikke nettopp oppmerksomhet de søker da, når de setter annonse i avisa?

Nergaard medgir at hun synes fenomenet er fascinerende.

– Dette er annonser jeg bare har sett her i Trøndelag. Det er da ikke slik i resten av landet?

75-åringen er innflytter fra Nord-Norge, men karakteriserer seg selv som «reservetrønder». Hun vedgår at hun som nordlending kanskje har et annet lynne enn trøndere. Trøndere kan være mer beskjedne og ikke så likefram som mange nordlendinger liker å være.

Unni flyttet til Ørlandet og jobbet i Forsvaret. Der traff hun også sin nå avdøde mann som opprinnelig var fra Røros. Etter noen år ble det flytting til Nord-Norge igjen gjennom beordringssystemet i Forsvaret. Siden 1979 har familien bodd i Stjørdal. Familien kjøpte hus og bodde i Fossliberga. Da Unnis mann døde, valgte hun å flytte i ny leilighet i Dregsethvegen nærmere sentrum.

– Et skikkelig trivelig nabolag, skryter Unni.

Den opprinnelige nordlendingen skryter også av Trøndelag.

– Familien kom jo tilbake hit. Nå har jeg bodd i Stjørdal i snart 40 år og trives veldig godt. Trøndere er virkelig trivelige folk, slår Unni fast.

– Kjeften har fått meg i trøbbel

Hun legger likevel ikke skjul på at hun er noe mer direkte og frittalende enn trøndere flest.

– Jeg er meg sjøl og kan være veldig direkte. Kjeften min har nok fått meg i trøbbel noen ganger, medgir Unni.

Bladet tar en telefon til gammelordføreren i Stjørdal Alf Daniel Moen for å undersøke nærmere hva som er bakgrunnen for de tradisjonelle kunngjøringene der oppmerksomheten frabes.

– Når man setter inn en annonse om at oppmerksomhet frabes, betyr det at jubilanten ikke kommer til å stelle i stand en større markering. I Stjørdal er det slik at runddager ofte blir feiret med store selskaper med gaver, middag og full pakke. I den vanlige formen er annonseringen en høflig måte å si fra om at man ikke kommer til å lage det store kalaset. Det er først og fremst det man ønsker å fortelle omgivelsene, sier Alf Daniel Moen.

Gammelordføreren som bor i Hegra er svært godt kjent med denne formen for kunngjøringer, men har opplevd at utenbys folk kan reagere på slike på annonser.

Blant annet en tidligere varaordfører med røtter fra Østlandet.

– Jeg husker at Einar Wollebæk Andersen stusset over slike annonser, smiler Moen.

Trøndersk fenomen

Redaktør i Bladet, Linn Kathrine Yttervik, som forøvrig er nordlending, satt kaffen i vrangstrupen første gang hun leste en annonse hvor jubilanter ikke ønsker oppmerksomhet. En aldri så liten porsjon vitenskapelig forskningsarbeid ble også nedlagt, i det redaktøren sendte ut et titalls E-poster til redaktørkolleger rundt om i Norge for å finne ut hvor utbredt tradisjonen er.

– Bortsett fra et par nærliggende lokalaviser, virker det som om dette er et lokalt fenomen. I alle fall med tanke på hvor utbredt det er hos oss, sier Yttervik.

Alf Daniel Moen medgir at han gjerne gir en viss oppmerksomhet selv om det kommer en slik kunngjøring i avisen.

– Jeg stikker gjerne innom med en blomsterbukett selv om folk har sagt at de ikke ønsker oppmerksomhet, og får som oftest servert både kaffe og en kakebit. I Stjørdal er folk forberedte når de feirer stordag, men de ønsker altså ikke å lage det store selskapet mange har forventninger om, sier Moen.

Noen setter inn annonser om at de på det sterkeste fraber seg all oppmerksomhet, da respekterer Moen det og møter ikke opp på døren med blomster. At folk annonserer at de er bortreist betyr ifølge gammelordføreren at folk ikke er hjemme, selv om det har hendt at noen av «de bortreiste» er blitt observert på butikk samme dag.

– Hvis de likevel ikke har reist bort, er det tendensiøst og misbruk av begrepet.

Moen har merket seg at i de siste årene sier folk i større grad ifra om at de ikke ønsker oppmerksomhet på stordagen.

– Det var enda mer vanlig for 20-30 år siden, men så ble det mindre i en periode. De siste årene har det igjen tatt seg opp.

Ønsker ikke oppmerksomhet

– Jeg kjenner folk som drar på hytta når de jubilerer, sier Rolf Hallager.

Sammen med kompisen Martin Gumdal sitter han nede på Stjørdal torg og nyter en kopp utekaffe i høstværet. Temaet rundt dette med annonsering rundt rund-dager, står naturlig nok ikke øverst på dagsorden rundt kaffebordet. Men pensjonistene tenner når de blir utfordret.

– Selv ringer jeg alltid avisen for å få fjernet navnet mitt fra spalten «Jubilanter» når det er runddag. Dermed er det ingen som vet at jeg har bursdag. Dessuten hender det at jeg er i leiligheten min i Florida når jeg har bursdag. Etter at kona Ragnhild døde for seks år siden, ønsker jeg ikke å feire store bursdager, sier Gumdal, som nylig ble 75 år.

Ikke annonsert

Selv har pensjonistene ikke vurdert å sette inn slike annonser.

– Tanken har slått meg om at noen ønsker oppmerksomhet når de velger å annonsere på denne måten. Jeg er ganske sikker på mange av dem som setter inn slike annonser ønsker oppmerksomhet, humrer Gumdal.

– Man oppnår i alle fall oppmerksomhet, samstemmer Hallager, men han er enig med Alf Daniel Moen om at mye styr fra omgivelsene trolig er hovedårsaken til at folk velger å si fra om at det ikke blir noen feiring.

– Intensjonen er nok å slippe det arrangementsmessige. En runddag krever mye, og hvis man ikke ønsker en stor feiring er dette en måte å fortelle det på, sier han.

Hos Unni Nergaard feires 75-årsdagen med åpen dør. Da Bladets utsendte stakk innom en tur på formiddagen, hadde flere naboer allerede merket seg Unnis noe sære påfunn med å rykke inn annonse om at hun ønsket oppmerksomhet på dagen. Noen naboer hadde til og med satt ut balkongflagget for å være med på feiringen.

I stua sitter naboene Kari Pandre og Ingeborg Dalsnes og drikker kaffe og spiser ostekake. De tok Unni på ordet da de leste annonsen i Bladet.

–Typisk Unni, var deres tanke.

Diskusjonen gikk friskt rundt bordet om trøndersk lynne og falsk beskjedenhet.

– Vi har nok lært at vi ikke skal stikke oss fram, medgir både Kari og Ingeborg.

De to framhever likevel trøndersk gjestfrihet.

– Trønderne kan kanskje være litt reserverte til å begynne med. Men det tar seg gjerne opp. Trøndersk gjestfrihet bør det i hvert fall ikke være noe å si på, mener Ingeborg.

Begge naboene mener at myten om den reserverte trønder kanskje er noe overdrevet.

... Helt til journalisten plukker fram kameraet.

Da gir begge de trønderske naboene tydelige signaler om at de helst ikke ønsker å være med på bilde i avisa.

– Jo, det skal vi, ler en bestemt vertinne. 75-årsjubilanten plasserer seg bestemt på skammelen foran kakebordet og ber alle smile til fotografen.