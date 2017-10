I Stjørdal, Malvik, Meråker og alle andre kommuner i landet gikk det ut bøssebærer ut for å banke på dørene i kveld.

TV-aksjonen NRK 2017 i dag går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Tok med barna

- Jeg går fordi det er en veldig viktig sak. Har lyst til å bidra. - Synes det er viktig at også ungene får være med og bidra, så vi viser at alle kan gjøre noe. Ungene har holdt på med TV-aksjonen på skolen hele uka. Det har vært veldig mye fokus påTV-aksjonen, sa Eline Myrmo - en av mange som hentet ut bøsse for å være med søndag.

Barna Hedda og Heine håpet at mange ville putte penger nedpå bøssa, slik at også barn i land hvor det er krig skal få gå på skole.

Løp inn flere titalls tusen for krigsbarn Elevene ved Sveberg skole la ned en formidabel innsats for barn i nød. Årets skolejogg brakte inn over 30.000 kroner til TV-aksjonen.

På kort varsel

- Vi i bygdekvinnelaget fikk henvendelse om å stille på kort varsel og klarte å framskaffe fem, så vi tar fem roder. Det må bli bra, sa Unni Raaen Nysæther. Hun kom sammen med sin mor May Edel Raaen og flere fra Stjørdal Bygdekvinnelag.

- Vi er priviligerte her

- Fint å gjøre en innsats for de som har det vondt ute i verden. Vi er nokså priviligerte vi som bor her, sa May Edel Raaen om hvorfor hun er med.

Bøssebærerne frydet seg over det strålende høstværet som kanskje også kan være med å bidra positivt til resultatet. Reslutatene av innsamlingen kan man følge på NRK-TV utover kvelden.