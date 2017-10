– Vi har 50 000 kroner å gi bort

Malene Johnsen og Kristoffer Meldal Moen, lederne i Ungdomsrådet i Stjørdal har fylt opp lommeboka med 50 000 kroner, penger som de nå gir bort.

Vil ha søknader

– Vi skal nå dele ut disse pengene, men vi i Ungdomsrådet må ha en søknad som beskriver hva pengene skal brukes til. Det må handle om et prosjekt eller tiltak til det beste for barn og unge, sier de to lederne i Ungdomsrådet.

Malene og Kristoffer sier at både personer og organisasjoner kan søke om å få en «bit» av disse mange tusen kronene. Når søknadsfristen er ute vil Ungdomsrådet sette seg ned for å vurdere søknadene, og fordele pengene.

Trivselstiltak

– Det er allerede klart at de som vil få disse pengene må bruke dem til gjennomføring av trivselsskapende tiltak for barn eller unge. Tiltakene skal være av tidsbegrenset varighet og omfang, sier Malene og Kristoffer.

Begge de to i Ungdomsrådet er nokså strenge når de nå går ut og ber om å bli kvitt den store pengesummen.

– Vi vil kreve budsjetter som sier hva de omsøkte pengene skal brukes til. Og vi skal også ha et kontrollert regnskap over hvordan pengene er blitt brukt, sier de to.

Fra de aller minste

– Målgruppen vi sikter oss inn mot er de aller minste og opp til 19–åringer. Vi krever at barn og unge er skal være med i arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltaket. Det kan søkes om penger for å kjøpe noe, også å bruke dem på for eksempel en instruktør i en eller annen sammenheng, et kurs av tidsbegrenset karakter, sier de to.

Nå vil Malene og Kristoffer ha søknader, kreative og spennende søknader.

– 50 000 er ganske mye penger, og de som søker, og når opp, får penger helt gratis fra Ungdomsrådet, sier de to lederne.