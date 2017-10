Byggeklar tomt for Hegra skole neste år

Politikerne i komité levekår får bygging av ny skole i Hegra på bordet når de samles til møte tirsdag. Da skal politikerne stake ut kursen videre for arbeidet med nyskolen.

Formannskapet får saken om Hegra skole på bordet torsdag.

I saksframlegget konstaterer rådmann og etatssjef at sikringstiltakene som nå er satt i gang på haugen like øst for området, vil «friskmelde» skoletomta. Sikringsarbeidene vil være utført i løpet av første halvår 2018.

– Det har vært en svært lang og omfattende prosess, skriver rådmannen i Stjørdal i saksframlegget.

Stjørdalsrådmannen varsler nå politikerne om at kommunen kan sette i gang detaljplanleggingen av nyskolen i Hegra.

Rådmannen har allerede startet dialogen med grunneier om å erverve tomta.

Samtidig legger rådmannen på bordet en skisse til hvordan skoleprosjektet kan gjennomføres. Hun foreslår at kommunen velger en såkalt «samspillsmodell». Dette er en ny entreprisemodell som er utviklet de siste årene.

Rådmannen peker på at planleggingen av nyskolen i Hegra krever aktiv involvering av flere av enhetene underlagt etat teknisk drift og etat oppvekst i tillegg. Rådsmannen tror samspillsmodellen vil sikre en raskere ferdigstillelse av skolen sammenlignet med«tradisjonelle» modeller. Samspillsmetoden vil sikre at entreprenører blir involvert tidlig i prosessen. Dermed vil kommunen kunne dra nytte av kompetansen som entreprenører og underleverandører sitter inne med.

– Det vil være viktig for å fange opp det beste av teknologi, materialer og metoder, skriver rådmannen.

Hun peker spesielt på felt som klima, miljø og energi.

– Dette er områder hvor Stjørdal har ambisjon er å være en foregangskommune, mener rådmannen.