Politikere tok en ringedugnad

Responsen fra næringslivet i Malvik var veldig god og ved 15-tiden fredag ettermiddag var det innsamlede beløpet passert 60.000 kroner da ringedugnaden ble avsluttet.

Storfornøyd næringssjef

Næringssjef Ole Christian Iversen i Malvik kommune er storfornøyd med dugnaden og resultatet.

- Det er veldig hyggelig at det lokale næringslivet stiller opp og bidrar på denne måten. Sist vi gjennomførte en sånn ringedugnad kom det inn drøyt 40.000 kroner. At vi allerede har passert 60.000 kroner er bare helt fantastisk, sier Iversen.

Malvik kommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Malvik var sammen om årets ringedugnad.

Fikk tilbud om å bidra

I løpet av et par formiddagstimer gjennomførte et panel med fire formannskapsmedlemmer og NiT Malviks representant aksjonen. De næringsdrivende fikk tilbud om å gi et bidrag til den store, nasjonale dugnaden som tv-aksjonen er.

I år går pengene fra aksjonen til UNICEF og deres arbeid med å gi skole og utdanning til barn og unge i krigsrammede områder flere steder i verden.