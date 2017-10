Så mye ga kommunene til TV-aksjonen

Ordføreren i Malvik har stått i spissen for TV-aksjonen sammen med en hardtarbeidende komité. Og det har gitt resultater.

– Vi har ny innsamlingsrekord fra lokalt næringsliv og ny rekord for totalt innsamlet beløp. Helgas TV-aksjon til inntekt for UNICEF var en stor suksess i Malvik kommune, sier ordfører Ingrid Aune.

– Da alle bøsser var tømt og alle bidrag telt opp, viste totalbeløpet fra Malvik 603.067 kroner. Det er så vidt jeg vet ny rekord, og jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til dette fantastiske resultatet, sier Ingrid Aune.

Hun trekker frem at det er mange som har bidratt til dette rekordresultatet.

– Sveberg skole samlet for eksempel inn over 90.000 kroner fra skolejoggen, ringedugnaden til lokalt næringsliv skaffet over 80.000 kroner og givergleden til bøssebærerne på søndag var stor. I Malvik har vi i mange år ligget flere kroner under landsgjennomsnittet. Den trenden bryter vi i år, og for første gang kommer Malvik kommune over landsgjennomsnittet per innbygger. Det er utrolig hyggelig, og jeg er skikkelig stolt på hele Malviks vegne, sier Ingrid Aune.

I snitt ga hver malviking 43,64 kroner.

Bra i Meråker

Liv Olsen har vært innsamlingsleder og konstaterer at det har kommet inn 53.816 kroner i bøssene.

– Det er litt mindre enn i fjor hvor det kom inn 63.000 kroner. Men en god del har vippset penger og det har jeg ikke helt oversikt over ennå. Selv om det var litt vanskeligheter med å skaffe nok bøssebærere, så løste det seg på torsdag og vi var hjemme til alle i hele Meråker. Tradisjon tro var det lapskaus til alle de 36 som deltok som bøssebærere.

– Det er ikke kommet inn ei krone fra næringslivet?

– Nei, vi i komiteen har ikke hatt nok tid til å engasjere næringslivet. Vi skulle nok vært mer aktiv overfor dem, og det må vi prøve neste år, sier Liv Olsen.

Totalt kom det inn 97.018 kroner i Meråker. Hver enkelt innbygger ga 38,68 kroner i snitt.

– Fantastisk innsats

Varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik, er takknemlig for innsatsen til alle de som gikk rundet med bøsser.

– Uten dem ville vi ikke ha fått til noen ting. I år kom det inn 779.384 kroner som er noe under fjoråret, men samtidig 140.000 mer enn året før da pengene gikk til Regnskogfondet. Formålet har betydning for hvor stor givergleden er og det har vært en stor giverglede i årets aksjon, sier Sandvik som hadde litt manko på bøssebærere i sentrum.

– I sentrum hadde vi 60 bøssebærere, men skulle gjerne hatt 20 til 30 flere, og det håper vi at vi får til neste år, sier en fornøyd innsamlingsleder Ole Hermod Sandvik.

Hver stjørdaling ga 33 kroner i snitt til TV-aksjonen.