Bortreist på dagen!

En beskjeden annonse førte nylig til en diskusjon over et fenomen som sannsynligvis er relativt unikt for Trøndelag. Vårt besøk fra Østlandet hadde lest Bladet og stusset da hun kom til denne rubrikkannonsen:

«all oppmerksomhet på dagen frabes».

En velkjent liten annonse for oss som bor i regionen, og den kommer i mange former. For de lokale gir linjene sannsynligvis all nødvendig informasjon. For oss som kommer utenfra, etterlater det en haug med spørsmål.

Diskusjonen med vår gjest fra Østlandet endte opp i en inngående gransking av den trønderske folkesjela. For hva ligger i ordet oppmerksomhet? Handler det om besøk på døra og skal man late som ingenting når man møter vedkommende ved postkassa? Og hva ligger mellom linjene i de få ordene som står på trykk? Er det beskjedenhet, spurte en? Et egentlig ønske om å minne på naboene om at det faktisk er bursdag, foreslo en annen.

Dagene gikk og plutselig kom vi over annonsen til Unni Nergaard som vi skriver om i dagens avis. Hun vridde på flisa, og skrev at hun ønsket masse oppmerksomhet på dagen. Det skal legges til at Unni er fra Nord-Norge og at hun etter 40 år i Stjørdal fortsatt ikke forstår de som fraber seg oppmerksomhet på dagen. Får man ikke desto mer oppmerksomhet ved å sette inn en annonse, spør Unni.

Eller er det slik at dørene faktisk rennes ned uoppfordret av naboer og venner når fødselsdager står for tur? Handler det om et gammelt bygdefenomen, hvor folk i dalføret gikk mann av huse når det var bursdag? Og at den som har bursdag, risikerer å måtte diske opp for gjester fra morgen til kveld? At man faktisk er nødt til å kringkaste bredt at det ikke skjer noe på dagen, for å unngå at det toger inn kakehungrige i stort antall? Diskusjonen med gjesten fra Østlandet gikk varm, og det ble lagt en rekke ulike tolkninger til grunn for rubrikkannonsen. Helt til nord-trønderen grep inn og satte punktum. «Det betyr akkurat det som står i annonsene. Ingen oppmerksomhet. Det er ikke noe mellom linjene», hevdet han.

Jeg satte nesten punktum i søken etter å forstå, men så rant jeg på en litt eldre innfødt fra Stjørdal som hadde en annen forklaringsmodell. «Å joda, dette kan være en skjult innbydelse. Særlig hvis det står dato i annonsen. Det spørs hvem som har satt den inn. Hvis noen jeg kjenner har rykket inn en slik annonse, en fyr som har gjort meg noen tjenester eller som jeg har hatt mye glede av, så kan drar jeg likevel innom med blomster. Det er noen som ber fra seg feiring, men som likevel blir skuffet over at det ikke kommer noen», mente han.

Og så la han til en ny variant. Om de som skriver at de er bortreist på dagen. «De trenger ikke å være bortreist. Jeg kan like gjerne treffe de på butikken på dagen, og da spør jeg «skulle ikke du vært på Mallorca i dag?»

Linn K. Yttervik