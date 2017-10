Forsøkte å svindle til seg penger på kjøpesenter

Politiet i Trøndelag ønsker seg tips etter flere svindelforsøk i regionen tirsdag.

I 12-tiden mandag fikk politiet melding om at to kvinner av utenlandsk opprinnelse skal ha forsøkt å lure til seg penger i butikker på Steinkjer og Levanger.

Triks

En drøy time senere fikk politiet en tilsvarende melding fra en butikk på Malvik Senter. Ifølge lensmann Marit Helene Stigen ble ordensmakten varslet om at to personer forsøkte å svindle til seg penger ved hjelp av et vekslingstriks.

Stigen forklarer at metoden går ut på å veksle store sedler med formål om å lure til seg et høyere beløp.

Tre butikker

Ifølge meldingen skal de to kvinnene ha forsøkt å svindle til seg penger i tre butikker i kjøpesenteret på Sveberg.

En politipatrulje ble sendt ut for å lete etter de to kvinnene.

Stigen sier politiet ønsker å komme i kontakt med vitner og andre som kan ha opplysninger om svindelforsøkene.