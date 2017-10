Tenåringer stjal bil på tomgang

Ved 17-tiden mandag ettermiddag fikk politiet i Trøndelag melding om et biltyveri i Stjørdal sentrum.

På tomgang

Eieren av bilen hadde gått inn på en butikk i Kirkevegen for å handle, imens lot han kjøretøyet stå utenfor på tomgang. Da vedkommende kom ut var bilen borte.

- På omtrent samme tidspunkt fikk vi melding om at to tenåringsgutter hadde rømt fra en institusjon i Stjørdal. Vi koblet opplysningene i de to sakene og satte i gang etterforskning, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Stjørdal lensmannskontor.

Stakk fra regninga

Litt senere på kvelden ble politiet varslet om at den stjålne bilen var observert på en bensinstasjon i Namdalen.

- Føreren av bilen kjørte fra stedet uten å betale bensinregninga, forteller Ulvin.

Havnet på taket

En snau halvtime senere ble det meldt om ei utforkjøring på E6 ved Brekkvasselv i Namdalen. Det viste seg å være det stjålne kjøretøyet med de to tenåringsguttene fra institusjonen i Stjørdal.

- Bilen hadde kjørt utfor veien og havnet på taket. Da nødetatene kom til stedet satt en 14-åring og en 16-åring i kjøretøyet. Begge kom uskadd fra hendelsen, men ble kjørt til sykehuset i Namsos for observasjon, sier Ulvin.

De to ble videre tatt hånd om av politi og barnevern i Namdalen og skal etter planen føres tilbake til den aktuelle institusjonen tirsdag.