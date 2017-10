- Vis hensyn til militær trafikk

Brigade Nord gjennomfører i uke 43 en uvarslet reaksjonsøvelse i Stjørdal, og ber sivilbefolkningen vise økt aktsomhet.

Telemark bataljon på Rena med sine samvirkeelementer fra blant annet Artilleribataljon, Ingeniørbataljon, Stridstrenbataljon, Sanitetsbataljon og Militærpolitikompaniet deployerer ca 200 soldater med materiell til Stjørdal.

- Det er riktig at vi nå gjennomfører en beredskapsøvelse i Stjørdal og nærområdet. Dette er uventet øvelse for styrken og vi kan derfor ikke gå ut med hvor lenge vi blir eller hvor de ulike aktivitetene vil foregå, sier oberstløytnant Ole Johan Skogmo, talsperson i Hæren.

Økt trafikk og tilstedeværelse

Hensikten med øvelsen er å øve hurtig reaksjon og oppdragsløsning. Det betyr økt trafikk og tilstedeværelse i området.

- Det blir økt militær trafikk på veiene i og rundt Stjørdal. Derfor oppfordrer vi sivilbefolkningen om å være varsom i trafikken og konktakt med soldater og militære avdelinger, fortsetter Skogmo.

Han ber om at folk viser tålmodighet for unngå farlige trafikksituasjoner.

- Her blir det en del saktegående kjøretøy i trafikkbildet. Vis hensyn og unngå farlige situasjoner.

De er i øvingsmodus

Foruten endringer i trafikkbildet, vil mange også kunne oppleve soldater på nært hold. Disse øver nå på det som er deres primæropppgave, å beskytte sivilbefolkningen og sikre viktige objekter.

- Hvordan skal stjørdalingene forholde seg til aktiviteten som nå foregår i deres nærområde?

- Vi ber om at folk viser respekt for de sperringer og anmodninger som blir gitt av det militære mannskapene som nå øver. Så ber vi også at folk husker at soldatene er i øvingsmodus all den tid de oppholder seg i nærområdet. Så opptre så normalt som mulig og følg de anmodninger som blir gitt, avslutter oberstløytnant Ole Johan Skogmo.