Nå kan du bli hotelldirektør for en dag

Torsdag 2. november arrangeres OD-dagen for elever på ungdomstrinnet og på videregående skoler. Årets tema er «fra utvinning til utdanning» og støtter utdanningsprosjekter for ungdom i Nigeria.

Hos Scandic Hell har de gjort en vri på årets bidrag til Operasjon Dagsverk.

– I år har Scandic Hell valgt å lyse ut en spennende stilling – vi søker en som kan være hotelldirektør for én dag! Vi er sju-åtte hotell i Scandic-kjeden som gjør dette, og vi håper å få inn mange søknader til jobben. Dette blir nok en litt annerledes OD-jobb enn de fleste er vant til, sier hotelldirektør fram til 2. november, Arild Vollan.

Rekruttering

– Hotellnæringen har behov for mange arbeidstakere, og ønsker å ta ansvar for å sikre at næringen får nok kvalifiserte arbeidstakere.

Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for at unge ser mulighetene i reiselivsnæringen, slik at vi kan møte fremtidens etterspørsel. Vi håper OD-initiativet vårt kan bidra til at flere unge får et innblikk i hotellbransjen og får lyst til å gå den veien, sier Arild Vollan.

Spennende oppgaver

Vollan vil nok være på hotellet hele OD-dagen, mest for å være en støtte for den «nye» hotelldirektøren.

– Dagen som hotelldirektør vil være innholdsrik og variert, og kandidaten skal få prøve seg på en rekke typiske oppgaver – fra å lede morgenmøte, være frokostvert og ta imot viktige gjester. Nå ønsker vi oss søknader fra elever på ungdomstrinnet og på videregående skoler, avslutter hotelldirektøren på Scandic.