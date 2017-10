Norske USA-reisende bes beregne ekstra god tid

Fra torsdag av må alle reisende til USA besvare en rekke sikkerhetsspørsmål før avreise. Norske reisende bes beregne ekstra god tid.

De nye reglene gjelder for alle reisende til USA – inkludert amerikanske statsborgere, ifølge en talsperson for amerikanske transportmyndigheter.

I Norge tror flyselskapene at regelverket vil føre til noe lenger innsjekkingstid.

– Vi ber om at reisende til USA fra torsdag av beregner seg ekstra god tid til innsjekk. De som har reist til USA, vet at det er flere dokumenter som skal kontrolleres. Når vi nå får en utvidet sikkerhetssjekk må vi ta høyde for at dette tar mer tid enn før. Hvis reisende følger oppfordringen om å komme litt tidligere til flyplassen enn de normalt ville, håper vi at den nye prosedyren ikke skal skape problemer for USA-avgangene, sier Knut Morten Johansen til Aftenposten.

Stjørdalingen er informasjonssjef i SAS.

Må svare på spørsmål

Han sier at endringene innebærer at alle som sjekker inn, vil måtte svare på fem-seks spørsmål fra flyselskapenes personale før de kan starte på reisen.

– Bestemmelsene er slik at dersom våre mannskaper ikke får svar som de synes er tilfredsstillende i disse sikkerhetsintervjuene, vil reisende i verste fall måtte nektes å fly. Det håper vi selvsagt å unngå, sier Johansen.

Norwegian bekrefter at bestemmelsene også gjelder for deres passasjerer på avganger til USA.

Ifølge selskapet vil passasjerene motta instruksjoner på SMS om de nye rutinene. Innsjekkingsskrankene til Norwegian kommer også til åpne så mye som fire timer før avgang for å unngå problemer.

2.100 avganger

Totalt vil alle de 2.100 avgangene som daglig ankommer USA fra utlandet, bli omfattet av det nye regelverket. Ifølge en uttalelse fra amerikanske myndigheter «kan» det nye regelverket også innebære utvidet sjekk av passasjerene og styrket sjekk av elektronikk.

Air France opplyser at deres passasjerer på vei til USA på flyplassene Orly og Charles de Gaulle vil få utdelt et spørreskjema de må besvare. De som reiser med Lufthansa, kan måtte gjennomgå korte «intervjuer» når de sjekker inn eller ved gaten. Emirates vil innføre intervjuer for passasjerer som reiser fra Dubai til USA.