Kåret til årets Mitsubishi-forhandler

Importøren av Mitsubishi i Norge har opprettet en ny pris, der de måler forandlerne salg, budsjettoppnåelse og ikke minst kundetilfredshet.

Under Mitsubishi-møtet denne uken ble den aller første prisvinneren offentliggjort, og det var Trio Bilsenter på Sutterøy som stakk av med prisen.

Daglig leder Andreas Uthus Nilsen er selvsagt meget fornøyd med hederen de nå har fått.

- Nå skal det sies at det var to vinnere. Men like fullt er vi selvsagt veldig fornøyd. Vi får skryt for å være en proaktiv forhandler, og denne utmerkelsen setter oss på kartet, sier Uthus Nilsen, som tok i mot prisen sammen med bilselger Are Hugdahl på vegne av hele bilhuset.

Håper på 100 solgte

Det er også lagt merke til hos importøren at bilsalget på Sutterøy har vært godt. Så langt er det solgt 82 nye Mitsubishier, og Uthus Nilsen håper å passere 100 innen 2017 er omme.

- Salget har godt strykende så langt, og vi både håper og tror at det vil vedvare ut 2017 og videre inn i 2018. Men her er det ingen grunn til å hvile på laurbærene. Det er ingen ting som varer evig, og det gjelder så absolutt innen bilsalg. Her må vi bare jobbe hardt videre, slik at vi vinner de markedsandelene vi har som målsetting, sier Uthus Nilsen.

Salgsvinneren hos Mitsubishi er ikke overraskende plug-in hybriden, og sjefen tror det også vil være likedan i 2018.

Premie til hele huset

Uthus Nilsen fikk overrakt diplom, blomster og en sjekk i forbindelse med tildelingen på Mitsubishi-møtet. Pengegaven skal brukes til noe internt i bilhuset.

- Dette er en premie til alle ansatte hos Trio BIlsenter. Så premien skal vi bruke internt, avslutter Andreas Uthus Nilsen.