Leter etter pastor til å lede arbeidet

– NLM Stjørdal forsamling har vokst. Vi har blitt såpass store at hvis vi skal nå lenger ut og vokse enda mer, trenger vi en leder som kan føre oss videre – ikke organisatorisk, men åndelig. Vi trenger en person som kan se behovene i forsamlingen, se helheten. I en tid med mange strømninger trenger vi en veileder som kan arbeide sammen med styret.

Slik forklarer Trond Aarsland, styreleder i NLM Stjørdal forsamling, hvorfor Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i Stjørdal nå er på jakt etter en pastor, en ansatt forsamlingsleder til å lede arbeidet.

Har kandidater

Forsamlingen har nylig lyst ut stillingen som forsamlingsleder i 40 prosent stilling, uten at det så langt har meldt seg søkere.

– Det skyldes nok at dette er en vanskelig stillingsstørrelse. En 40 prosent stilling som forsamlingsleder må man kombinere den med noe annet, sier Trond Aarsland.

– Hva gjør dere nå når ingen har søkt på stillingen?

– Vi vil prøve å oppmuntre folk til å søke. Vi har kandidater som kan være aktuelle, men ikke akkurat nå, sier han.

– Det koster penger å ha en fast ansatt forsamlingsleder, selv i en deltidsstilling. Har forsamlingen økonomi til det?

– Den som blir ansatt, vil ikke bli lønnet av forsamlingen lokalt, men av regionen. Det har regionstyret vedtatt. NLM har som formål å sende misjonærer til mange land for å fortelle om Jesus. Også dette koster penger. For å kunne drive dette arbeidet, trenger vi et godt arbeid også i Norge, sier Trond Aarsland.

Søndag formiddag

Han sier også at NLM Stjørdal forsamling, som holder til på Stjørdal bedehus, ikke opererer med formelt medlemskap. Men når forsamlingen samles til møte på bedehuset søndag formiddag, sitter det i snitt 60-90 personer i salen.

– Jeg vil anslå det til at nærmere 150 personer oppfatter Stjørdal forsamling som sin menighet. Tidligere var NLM en sammenslutning av lokale foreninger. De siste årene har trenden gått mer i retning av å samle virksomheten i større forsamlinger. Det tiltaler også den yngre generasjon i større grad, sier Trond Aarsland, styreleder i NLM Stjørdal forsamling.