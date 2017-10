Skal vurdere om T-Pyro får sende opp fyrverkeri

Nyheter

I fjor fikk Roy Trondstad i T-Pyro tillatelse til å sende opp fyrverkeri på Midtsandtangen. I år vil rådmannen ha formannskapets vurdering av saken.

I fjor ble avfyringen avlyst på grunn av for mye vind. Men Trondstad har søkt på nytt om å få bruke Midtsandtangen friluftsområde til et storslagent familiefyrverkeri. Fyrverkeriet et spleiselag hvor privatpersoner og firma går sammen for å få til en storslagen nyttårsmarkering.

I formannskapet

Kultursjef Arve Renå forteller at han skal forberede en sak til formannskapet, slik at de kan ta stilling om det skal gis tillatelse til å bruke området.

– Vi er å betrakte som grunneier for Midtsandtangen friluftslivsområdet. Jeg har tatt en runde her på huset og fått beskjed av rådmannen at en tillatelse skal behandles politisk, sier Renå.

Han forteller at bakgrunnene er at de har fått reaksjoner på bruk av fyrverkeri.

– I februar ble det brukt fyrverkeri i forbindelse med et privat arrangement, og da kom det en klage fra Malvik Kattehotell på vegne av dyreholdere i området. Den gangen var vi ikke varslet om dette, og saken er blitt drøftet i helse i plan møte om hvordan vi skal forholde oss til fyrverkeri.

– Det er vel vanlig med fyrverkeri på nyttårsaften?

– Ja, men det blir helt andre dimensjoner i et slikt fyrverkeri sammenlignet med privatpersoner som setter av noen rakettpakker. Derfor vil vi vurdere hvordan et slikt fyrverkeri kan påvirke dyrehold i nærområdet, sier Renå.

Prinsipper

– Utviklingen andre steder er at flere har fellesfyrverkeri?

– Ja, og jeg sier ikke at det ikke vil gi tillatelse. Men den kan blant annet bli begrenset i forhold til tidsrom. En del kommuner har forbud mot privat fyrverkeri og har en felles markering. Det har vi ikke i Malvik og dette er noe som kommer i tillegg til det private fyrverkeriet. Nå ønsker vi en prinsipiell avklaring på dette, sier Arve Renå.

Han forteller at han ikke har laget en innstilling til politikerne ennå, men at den bli klar til første formannskapsmøte som er den 13. november.