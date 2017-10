Nyheter

Tore Margido Haugen (65) har tips til andre som ønsker å havne på inntektstoppen.

- Det er hardt arbeid. I starten var det mørkt når jeg dro på jobb og mørkt når jeg gikk hjem. Nå er jeg så privilegert at jeg ikke trenger å dra på arbeid hver dag, men i starten var det mange timer. Så det er bare å jobbe på. Og sørge for å få med seg dyktige folk. Man kan brette opp ermene selv, men må ha like dyktige folk rundt seg, sier Haugen.

Rigmor Laanke på andreplass

I 2016 står han oppført med en inntekt på 11, 9 millioner og en formue på nesten 17, 7 millioner. Han betalte drøye 3,6 millioner kroner i skatt til Stjørdal kommune. Han er etterfulgt Rigmor Laanke, tidligere eier av Laanke gartneri som står oppført med en inntekt på 6,6 millioner. Og Trond Egil Sutterø som står oppført med en inntekt på 6,3 millioner kroner.

Haugen har slått seg opp i en bransje som har gått både opp og ned.

- Jeg jobbet i Frost entrepenør, så fikk jeg mulighet til å starte opp eget firma med hjel fra AS Anlegg. I 1989-1990 var det en skikkelig nedtur og bunnen falt ut av økonomien. Da sa de opp ei hel avdeling med 70-80 mann med tømrere. Vi ble forespurt om å starte en byggmesterbedrift som senere ble entrepenør og hadde etter hvert cirka 100 ansatte i Primahus entrepenør. For fem år siden solgte vi det til Beton mast. Men vi har fortsatt som utbyggere og det har vi lyktes med, forklarer Haugen.

Bygget første del av Torgkvartalet

Han forteller at Primahus entrepenører hadde bygging av Torgkvartalet som en av sine første jobber.

- Vi var med på å bygge den første delen av Torgkvartalet som står i dag. Jeg har bilde av Alf Vennatrø senior som står og kikker på de vi lager. Vi hadde dyktige folk og har gjort det jevnt bra. Det er ingen lukrativ bransje, i alle fall ikke som entrepenør. Men vi tjente penger.

Primahus har hatt flere store prosjekter som firmaet har lyktes med som utbygger.

- Vi har vært heldige med flere prosjekter både i Storvika, i Husbyåsen og i gata. Vi har også et stort prosjekt i Trondheim hvor vi skal levere de første 45 leilighetene i midten av november, i Bromstadenga.

Forsiktig med pengene

- Stjørdal vokser så det knaker, det må være greit å være utbygger i en slik kommune?

- Det har ikke vært like voldsomt som i Trondheim. Men det har gått jevnt og det er trivelig.

- Blir det mye indrefilet av å ligge på inntektstoppen?

- Nei, jeg er forsiktig med penger. Pengene som vi tar ut låner vi stort sett tilbake til firmaet, sier Haugen.

Her er inntektstoppen i Stjørdal for 2016: