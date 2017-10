Polakker tatt med koffertene fulle av tyvegods

Nyheter

Politi og tollere på Trondheim lufthavn Værnes beslagla torsdag ettermiddag tyvegods for flere titusener. Det var ved 16.30-tiden at to polske menn i 40-årene ble stanset ved innsjekking.

– Mennene ble undersøkt av tollere og i koffertene deres ble det funnet 17 bærbare pc-er og en del mistenkelig utstyr. Blant annet finlandshetter, kommunikasjonsutstyr, sko og hansker, sier etterforskningsleder ved Stjørdal lensmannskontor, Annar Sparby.

Innbrudd i Trondheim

Politiet har fått bekreftet at 12 av de 17 pc-ene stammer fra et innbrudd i et kontorlokale i Trondheim natt til i går.

– Vi har lokalisert flere av pc-ene og det viser seg at de fleste kan knyttes til et grovt tyveri på Ranheim, sier Sparby.

Han legger til at det foreligger mistanke om at de øvrige datamaskinene er stjålet fra Nord universitet i Levanger samme natt.

Varetektsfengsles

De to polakkene ble satt i arresten torsdag ettermiddag og har så langt nektet å forklare seg for politiet. Fredag ettermiddag vil de bli framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett.

– De er begge siktet for heleri, sier Annar Sparby.

Ifølge etterforskningslederen vil politiet nå undersøke om de to tilhører et organisert nettverk av mobile vinningskriminelle.

– Vi vet at mange mobile vinningskriminelle reiser ut av landet i disse dager, og vårt inntrykk er at disse to var drevne kriminelle, sier Annar Sparby.