Politiske selvmotsigelser

Ja bortsett fra rushtidsavgifter og drivstoffpriser da, men slik har det jo alltid vært når det gjelder denne melkekua, og stort sett blir det også med dette. Så snart sakene berører storkapitalens interesser, går det "fort over" og det hele tones ned.

Ta nå for eksempel jordvernet. Også her snakkes det tidvis i store ord rundt festbordene. Men hvordan kan det da i det hele tatt være mulig , at noen hester skal få løpe omkring i vårt sårbare matfat til forlystelse for noen? Hestesporten har jo sin opprinnelse i bondestanden, så sånn sett er det uforståelig at det ønskes etablert en travbane på den aller beste dyrkamark landet har å gi?

Og hvordan er det mulig at en aktør som Rema 1000 skal få tilgang på indrefileten av dyrkajord til en kyllingfabrikk, når vi vet at det finnes andre utmerkede alternativer, for eksempel her i Malvik? Og hvordan kan Fylkesmannen snu på femøren i denne saken, ved først å gå i mot etableringen i Orkdal, for kort tid etter godkjenne den allikevel? Og hvem som har "snakket" sammen på kammerset her, skulle jeg gjerne likt å vite! Dette skjer i en kommune med en ordfører fra Senterpatiet, som nærmest jubler over bruk av sårbar dyrkamark. Tydligere kan vel ikke en selvmotsigelse bli!

Fiskeoppdrett er et annet område som tidvis er oppe til diskusjon, både på politsk og faglig hold, gjerne med kritisk innhold. Det bør overhodet ikke herske noen tvil om at denne virksomheten, både truer villaksstammen og forurenser våre fjorder. Kystfiskerne fortrenges og fortviler. Samtidig fortsetter våre myndigheter nærmest ukritisk å dele ut konsesjoner til denne milliardbransjen. Det er å frykte at snart hver eneste lille fjordarm får føle denne trusselen, og hva det måtte medføre på lengere sikt.

Også her er det pengemakten som rår. Myndighetene bukker og skraper i den overbevisning at dette skal bli landets frelse når oljeeventyret en gang tar slutt. Hvor lenge skal vi tro på det?

Og denne laksen omtales som den rene "delikatesse". Men hva er egentlig sannheten?

Er det en delikatesse vi snakker om, med tanke på at råstoffet er en skapning, alet opp på kunstig vis i en "fiskesuppe" bestående av lus og antibiotika?

På forskerhold anbefales heller ikke å putte i seg denne maten alt for ofte.

Det er slett ikke en glad laks vi snakker om. De eneste glade laksene vi snakker om her er og blir eierne! Før kunne vi snakke om laks og rømme som den delikatesse det faktisk var. I dag snakker vi om "laks som rømmer" og det er faktisk noe helt annet.

Det er trist å være vitne til alle selvmotsigelser som utøves på politisk hold. Dette var bare en liten flik av virkeligheten, det finnes uhorvelig mange andre områder som har det på samme måte, som for eksempel vern av strandsonen. Det er all grunn til bekymring både her og der.

Trond Kvendbø Svingen