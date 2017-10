Salg av selskaper ga toppinntekt

Nyheter

Med en inntekt på 9.650.495 er Jørn Wilhelmsen på inntektstoppen i Malvik.

Solgte seg til topps

Jørn Wilhelmsen (43) har siden han var 16 år etablert en rekke selskaper, blant annet med kursvirksomhet og utstyr for måling av radon. Det siste tilskuddet er sms-betaling AS, et selskap som tilbyr lag og organisasjoner å kreve inn medlemskontingenten via teksmelding på mobiltelefon.

- Jeg har startet en rekke selskaper. Noen har gått bra andre mindre bra. Alt av inntekt fra selskapene har vært reinvestert. Men i fjor valgte jeg å selge selskapet studentkortet.no, som har hatt god utvikling og inntekt. Det salget er hovedårsaken til inntekten min i fjor. Salget gjorde at jeg kunne nedbetale all gjeld og er i dag gjeldfri, sier Jørn Wilhelmsen i en kommentar.

Jørn Wilhelmsen er i skattelistene oppført med en formue på vel 11 millioner kroner, og han betalte 2.888.458 i skatt i 2016.

Han er etterfulgt av Arne Sandmark som tjente drøye 9 millioner kroner og Odd Einar Eriksen som tjente 8 millioner i 2016.

Gunnar Barstad ligger på formuetoppen i Malvik.

