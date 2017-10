Tror Malvik fortsatt kan vinne kylling-kampen

Nyheter

Det ble et massivt flertall for å åpne den omstridte tomta på Furumoen for Norsk kylling da orkdalspolitikerne behandlet saken i kommunestyret onsdag.

Bare Arbeiderpartiet og SV stemte imot omdisponering av matjord. Det betyr at styret i Norsk kylling kan velge fritt mellom Orkdal og Malvik når den endelige beslutninga om lokalisering av den nye milliardfabrikken skal tas.

Tydelig

Styreleder Ole Robert Reitan var imidlertid tydelig overfor Adresseavisen sist uke. Til avisen sa Reitan at Orkdal er førstevalget.

– Får vi lov til å bygge der, bygger vi i Orkdal fremfor Malvik, uttalte styrelederen i et intervju med avisa.

Gir seg ikke

Malvikordfører Ingrid Aune vil likevel ikke være med på at slaget er tapt.

- Nei, det er det ikke. De signalene vi har fått fra Norsk kyling har hele tiden vært at Malvik er et reelt godt alternativ, og det står seg fortsatt, sier Aune.

Hun understreker at det verken er Orkdal eller Malvik kommune som bestemmer hvor den nye fabrikken skal bygges.

– Det er opp til styret i Norsk kylling å fatte beslutning om hvor de ønsker å utvikle sin virksomhet. Jeg håper styret har merket seg at Malvik har ei byggeklar og konfliktfri tomt, sier Aune og fortsetter:

Tilbyr leie

– Tomtene framstår i dag som like store. I Malvik har vi også infrastruktur på plass, vi ligger særdeles sentralt plassert for kyllingprodusentene i Trøndelag og ferdigvaremarkedet for kylling. I Malvik kan Norsk kylling, som et heleid selskap av Rema, bli et utstillingsvindu for moderne, samfunnsbevisst kyllingproduksjon.

Ifølge ordføreren vil eierne av den aktuelle tomta på Sveberg og Malvik kommune spille ut et nytt ess fra ermet.

– Jeg er dessuten kjent med at styret i Norsk kylling vil bli forelagt et tilbud om leie av tomtegrunn på Sveberg, noe som vil være svært økonomisk fordelaktig for bedriften, sier Ingrid Aune.