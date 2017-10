Nyheter

I sin første tale til Rødts landsstyre siden stortingsvalget i september kritiserte partileder Bjørnar Moxnes blant annet regjeringens basepolitikk.

– Regjeringens kursendring i utenrikspolitikken er både farlig og feig. Farlig fordi den knytter Norge enda tettere til USA på et tidspunkt der USAs politiske ledelse er mer uforutsigbar enn på lenge. Feig fordi regjeringen prøver å unngå en åpen debatt om det som skjer, sa Moxnes til landsstyret lørdag.

Rødt-lederen mener regjeringen bryter basepolitikken ved å la amerikanske soldater trene på Værnes. Baseerklæringen fra 1949 sier at fremmede makter ikke skal ha baser for stridskrefter på norsk grunn i fredstid.

Regjeringen fastholder at basepolitikken ikke brytes, ettersom det kun skal være snakk om såkalt rotasjonsbasert trening. Ordningen ble forlenget med ett år før sommeren, med Stortingets tilslutning. Under trontaledebatten tidligere i oktober fremmet Moxnes et forslag som innebærer en avslutning av treningsordningen.

– Det er urolige og farlige tider i verden. Dette er ikke tidspunktet for å overlate forsvaret av Norge til amerikanske soldater, sa Moxnes til landsstyret lørdag.

Rødt-lederen mener regjeringen ikke viser noen tegn til at Norge skal føre en selvstendig utenrikspolitikk.

– Selv ikke valget av president Trump ser ut til å endre noe. Tvert imot gir regjeringen et stille samtykke til permanente amerikanske baser i Norge. Det gjør Norge mer utsatt i det internasjonale spillet mellom stormaktene, sa han.