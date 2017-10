– Alt som fører til økt trafikk er bra

Nyheter

– Om jeg ser Meråker sentrum med kritiske «turistøyne», er det ikke mye som frister til å stoppe her!

Kari Stensen driver butikk på Nustadsenteret midt i Meråker sentrum.

Det hender at «æ å sjølinj», som hun uttrykker det, av og til praktiserer den øvelsen det er å betrakte Meråker sentrum med kritisk turistblikk når de kommer kjørende inn til sentrum.

Og hun vedgår villig: Det er ikke mye som frister folk som kjører forbi på E14, til å stoppe opp og bruke tid og penger før de ruller videre.

«Veldig bra»

Derfor er hun svært positiv til at Rema nå etablerer butikk i det samme senteret der de to samarbeidspartnerne Kari Stensen og Hanne Risvold driver butikken Strikken.

– Jeg syns de er veldig bra med alt som skjer her i Meråker. Jeg håper også at det kan bli flere i et nytt senter. Alt som kan føre til større trafikk her, er bra, sier hun.

Ny eier

Som kjent har trondheimsmannen Chris Lillejord kjøpt Nustadsenteret, først og fremst med tanke på å rydde plass for en Rema-butikk. Prosessen med å detaljregulere eiendommen har nettopp startet. Chris Lillejord legger ikke skjul på at han aller helst kan tenke seg å erstatte dagens Nustadsenter med et nytt bygg. Og selv om han velger å beholde dagens bygg, vil det uansett være behov for å bygge om og utvide.

Første møte

– Vi som leier lokaler i Nustadsenteret i dag, har hatt et møte der både den nye eieren og de tidligere eierne var til stede. Her understreket Chris Lillejord at han har ingen intensjoner om verken å hive oss ut, eller prise oss ut. Og det er bra! Vi trives godt her, vi, Stensen, som ikke frykter for Strikkens framtid i et nytt eller utvidet bygg.

Litt mer usikker på framtiden er Svein Erik Lian, kontaktperson for Meråker Drosjesentral, som også holder hus i Nustadsenteret.

– Ingen ting er bestemt ennå. Men vi føler at vi kanskje ikke tilhører den gruppen leietakere som passer best i et nytt senter. Derfor vurderer vi, sammen med Nettbuss, andre alternativ. Nettbuss trenger plass for bussene sine. Vi vet at garasjene vil forsvinne når senteret blir bygd om, og de er viktige for oss, sier Svein Erik Lian.

Han understreker samtidig at den nye eieren har lovt at det ikke skjer noe med bygget før tidligst neste sommer. Derfor har de ingen bråhast.

Bredt spekter

Den nye eieren av Nustadsenteret, Chris Lillejord, uttalte nylig til Bladet at han gjerne vil ha med de fleste av dagens leietakere inn i et nytt Nustadsenter. Samtidig ga han klart uttrykk for at han ønsker å ha et bredt spekter av bransjer og butikker i det nye senteret som han planlegger å skape i Meråker.

I tillegg til Strikken, Nettbuss og Meråker Drosjesentral leier en fysioterapeut og to frisører lokaler i bygget. Det samme gjør også Posten og det lokale heimevernet.