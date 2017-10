– Vi gikk berserk med makuleringsmaskinen

Nyheter

Et stort «tre» bestående av små papirbiter med løsrevne ord var blikkfang da årets utgave av «Lys & refleks» åpnet.

– Vi gikk til investering av en makuleringsmaskin og begynte å gå berserk, smilte Ragnhild Bjørseth Rønning under åpningen lørdag.

– Fantastisk utgangspunkt

Hun oppfordret publikum til å ta en nærmere titt på kunstverket. Ragnhild er en av kunstnerne som har bidratt under årets utgave av «Lys & refleks».

I løpet av uken står blant annet poesikonsert, bildekurs, lysverksted og mye mer på programmet i Verkstedbygget på Midtsandtangen.

Den ofisielle åpningen ble foretatt av varaordfører i Malvik, Ole Herman Sveian (Sp). I tillegg ble åpningen markert med sang av Rune Solli, akkompagnert av Sebastian Perreau på keyboard, samt tale fra initiativtaker og kunstner Bjørg Eigard og kunstnerne Ragnhild Bjørseth Rønning og Ole Horvli.

– Jeg synes det er artig å få være med å åpne en litt annerledes kunstutstilling. Du har et fantastisk utgangspunkt for formidling her på Midtsandtangen, sa varaordføreren hendvendt til Eigard i åpningstalen.

– I en hel uke kan vi se og nyte kunst, vi kan lære om kunst og få inn kunst på ulike måter. Du har skapt noe som vi i Malvik har et forhold til.

Årets tema var «Ord for øyne og øre». Bjørg Eigard og Ragnhild Bjørseth Rønning har benyttet Ole Horvlis dikt og brukt dem i billedkunst.

– Jeg føler ikke at diktene mine er så stor kunst, men de har gjort diktene mine til noe mye mer enn de egentlig er. Og kanskje kan mine ord løfte billeduttrykket deres, sa Horvli henvendt til Eigard og Rønning.

– Jeg er overgitt over hvor fantastisk nydelig det er blitt, og er ydmyk og stolt.

Eget verksted

Ragnhild Bjørseth Rønning har jobbet i en årrekke med eget silketrykktverksted. Hun jobber med silketrykk, applikasjon, collage, papir, tekstil og mixmedia. Ragnhild har også laget kirketekstiler siden 1988, og har deltatt på flere utstillinger.

I tillegg har ordkunstneren Ole Horvli bidratt. 59-åringen dannet for ei tid tilbake ensemblet Kammerpoetane sammen med andre poeter, og framfører dikt og musikk i ulike former.