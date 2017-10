Avviser påstander fra Coop-sjefen

Nyheter

– Vi har verken tegnet eller planlagt prosjektet «Byporten» i Stjørdal sentrum på annenmanns grunn.

Det er Arild Holten, daglig leder i Dolphin Eiendom som sier dette.

Dolphin er en av de tre aktørene som nylig presenterte et større byggeprosjekt i Stjørdal sentrum.

«Tomta» er arealet øst for Stokmovegens møte med E 14 i sør, ubebygd område mellom E14 og forretningseiendommene, Faghuset, Torggården og Forenedeeiendommen, som i øst grenser mot Coop–eiendommene.

– Ser her for kort tid siden at Torbjørn Skei, antyder at vi har tegnet eller skal bygge på deres eiendom. Det skal vi da ikke, vi skal bygge på egen grunn. Så er det slik at Coop også eier noe areal, på cirka 20 prosent innenfor det samme kvartal vi skal bygge i, men vi både planlegger og bygger på det arealet vi eier, vi skal ikke bygge noe som helst på Coop sin eiendom, sier Holtan.

