Helerisiktede polakker fengslet i fire uker

To polakker i 40-årene ble torsdag stanset av tollere ved innsjekkinga på Trondheim lufthavn Værnes. I bagasjen hadde de to blant annet 16 bærbare pc-er og flere minnepinner.

Politiet mener datautstyret stammer fra ulike innbrudd i regionen. Fredag ble mennene framstilt for varetektsfengsling, siktet for grovt tyveri og heleri. Sør-Trøndelag tingrett tok påtalemyndighetens begjæring til følge og fengslet de to i fire uker.

– Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, heter det blant annet i kjennelsen fra tingretten.

Hevdet pc-ene var kjøpt

Retten mener det er sannsynlig at det beslaglagte datautstyret skriver seg fra straffbare handlinger. Mennene skal overfor tollerne ha hevdet at varene er kjøpt, og nektet å forklare seg ytterligere.

Mennene var på et kortvarig besøk i Trondheim da de ble pågrepet på flyplassen og skal ifølge kjennelsen ikke ha tilknytning til Norge. Begge har fast arbeid og barn i Polen. Retten mener derfor at det er overveiende sannsynlig at de forlater landet dersom de løslates.

Den ene mannen tok betenkningstid, mens den andre godtok kjennelsen på stedet.

Organisert

Politiet vil nå undersøke om de to tilhører et organisert nettverk av mobile vinningskriminelle.

– Vi vet at mange mobile vinningskriminelle reiser ut av landet i disse dager, og vårt inntrykk er at disse to var drevne kriminelle, uttalte etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor til Bladet etter pågripelsen torsdag.