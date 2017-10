Klart for sceneskifte på Trudvang

Nyheter

Lånkerevyen har trukket fulle hus til Trudvang i lang tid i høst, men lørdag 18. november er det sceneskifte. Da er det klart for høstens store quiz-kveld, og selvsagt er det Viggo Valle.

Samme lest

Quiz-sjef i Lånke ungdomslag, Christer Nilsen, sier at quizkvelden vil gå nøyaktig etter samme lest som tidligere.

– Jeg synes vi har truffet bra med opplegget de foregående gangene, og ser dermed ingen grunn til å endre på opplegget. Så her blir det to runder med quiz, loddsalg i pausen og god stemning, sier Nilsen.

Sjefen på quiz

Og han er selvsagt glad for at Viggo Valle blir med videre.

– Viggo er sjefen på quiz. Det hadde ikke blitt det samme om jeg eller noen andre fra ungdomslaget hadde sittet på scenen og styrt spørsmål og svar. Viggo kan dette og det tror vi også deltagerne setter pris på.

Venteliste

Arrangøren av quizkvelden er stort de samme folkene som drifter Lånkerevyen. Men Nilsen synes ikke det er pes å bruke nok en lørdagskveld på Trudvang.

– Nei, langt i fra. Helga etter at revyen er over, blir man litt tom. Så da er det like greit å bruke enda en lørdagskveld på Trudvang. Og så må du få med at vi har et gedigent premiebord. Lånkbyggen er flinke til å støtte oss.

Om du ønsker å delta bør du skynde deg. Det bruker å bli venteliste.