Frister med 100 gavekort på åpningsdagen

Senterleder Geir Veie er trolig en av de som gleder seg aller mest til at byggeprosessen nå er over. Han ser frem til åpningsdagen.

– Da kommer det til å skje mye. Nea Radio livesender fra klokken 06 om morgenen, ordføreren skal holde tale og vi får nøkkeloverlevering klokka 09.40. Klokka 10 åpner senteret, og de 100 første kundene får et gavekort på 500 kroner de kan handle for. Dessuten har butikkene egne åpningstilbud, sier Veie, som på kvelden også lover et stort fyrverkeri hvis værgudene er samarbeidsvillige.

De hektiske innspurtsdagene går nå mot slutten.

– Det er fortsatt mye armer og bein, men ja, vi blir ferdige, smiler Veie.

Nybygget rommer 15.000 kvadratmeter inkludert parkeringskjelleren, og totalt vil det nye Torgkvartalet bli på 45.000 kvadratmeter alt inkludert. Parkeringskjelleren vil få plass til 700 biler, når Kimen-parkeringen er medtatt, og tillegg finnes 300 plasser over bakken.

Når forholdene er så store, kan det oppstå uventete hendelser på tampen.

– Marerittet er at teknikken ikke fungerer. Det er slike ting som kundene ikke legger merke til, som ventilasjon, adgangskontroll og lyssetting. Alt styres fra servere, sier han.