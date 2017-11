Anmelder skadeverk for sekssifret beløp

Nyheter

Politiet i Trøndelag ønsker seg tips etter at det ble oppdaget skadeverk på to benker og et søppelstativ langs promenaden ved Hommelvik sjøside.

– Det ser ut til at noen har kjørt på benkene med overlegg. De er fundamentert og støpt fast i bakken, men asfaltdekket rundt den ene har slått sprekker. Det tyder på et kraftig sammenstøt, sier miljøkontakt ved Stjørdal lensmannskontor, Terje Kalland.

Hjullaster

Politiet mener det er grunn til å tro at vandalene har brukt en hjullaster. Kjøretøyet tilhører en entreprenør og sto i helga parkert på et anleggsområde like ved.

– Lakkavskraping fra de grønne benkene vises på den gule hjullasteren, sier Kalland.

Kyndige

Entreprenøren har overfor politiet opplyst at kjøretøyet sto avlåst i tidsrommet hvor skadeverket ble begått. Politiets teori er at gjerningspersonene har tjuvkoblet hjullasteren.

– Mye tyder på at dette er uført av noen kyndige, sier Kalland

Kommunal grunn

Benkene står på kommunal grunn og ifølge politiet er skadene estimert til en kostnad på mellom 120.000 og 130.000 kroner.

Hærverket er utført i perioden mellom fredag ettermiddag og søndag ettermiddag. Kalland opplyser at Malvik kommune har anmeldt saken og at politiet er interessert i alle observasjoner som kan knyttes til forholdet.