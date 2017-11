Stjørdaling fikk toppjobb

Nyheter

Vegard Søraunet (37) blir ny investeringsdirektør i Odin Forvaltning.

Det melder selskapet på sine nettsider. 37-åringen er opprinnelig fra Stjørdal, men har vært bosatt i Oslo de siste årene.

Søraunet kommer fra stillingen som senior porteføljeforvalter i Odin. Der har han vært ansvarlig for forvaltningen av Odin Sverige siden 2013, og Odin Norden sammen med Truls Haugen siden 2014.

Lang erfaring

I rollen som investeringsdirektør får han ansvaret for hele forvaltningen i Odin, samtidig som forvaltningsansvaret for Odin Sverige og Odin Norden videreføres.

- Vi er glade for at Vegard har takket ja til stillingen som investeringsdirektør. Han har lang erfaring som forvalter i Odin med gode resultater. Vegard har også vært sentral i utformingen av Odins investeringsfilosofi og arbeidsmetodikk. Jeg er veldig trygg på at han vil videreføre den etablerte investeringsfilosofien vår på en utmerket måte, sier Rune Selmar, administrerende direktør i Odin i en pressemelding.

Siviløkonom

Vegard Søraunet er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans. I tillegg har han en master i regnskap og erfaring fra PWC. Han startet i Odin som analytiker i 2006. Siden har han gått gradene til porteføljeforvalter og senior porteføljeforvalter, og nå til rollen som investeringsdirektør.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som investeringsdirektør, samtidig som jeg fortsatt skal forvalte ODIN Sverige og ODIN Norden. Vi følger en tydelig investeringsfilosofi, og er et selvgående team av både forvaltere og analytikere som jeg gleder meg til å jobbe enda tettere sammen med. For meg er dette en fin mulighet til å utvikle både kulturen og organisasjonen videre, sier Søraunet.

Han tiltrer i stillingen med virkning fra og med 1. november.