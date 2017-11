– Husker dere da vi dro til Trondheim for å handle?

Nyheter

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) roste VennatrøGruppen og Torgkvartalet for satsingen på det nye kjøpesenteret midt i sentrum. Han tror det vil gå kortere tid til neste utvidelse av Torgkvartalet enn det gjorde fra forrige.

Flere butikker

Vigdenes sto torsdag formiddag for den offisielle åpningen av nye Torgkvartalet. Siste byggetrinn av kjøpesenteret øker tallet på butikker fra 49 til 60.

Ordføreren er opptatt av at det ikke bare er Stjørdalinger, men også folk i kommunen rundt oss, som skal handle i sentrum av Stjørdal i framtiden.

– Hit skal selbygg og tydalinger komme. Meråkerbyggen skal etter hvert kjøre tit på en opprustet E14. Frostingen og Åsbyggen skal svinge mot sør når tunnelen gjennom Forbordsfjellet halverer reisetida til Stjørdal, sier Vigdenes.

Han peker på at også de som bor sør for Stjørdal, kommer til å ta turen til Stjørdal når handelen er flyttet ut fra storbyen – eller det blir håpløst å komme seg dit.

En anderledes by

– Da vil nok mange oppdage at noen har bygget en annerledes by bare en halvtime nord for dem. En by med aktivitet, liv og røre i sentrum, sier Vigdenes.

Stjørdalsordføreren peker på at storsamfunnet er i gang med å bygge et system rundt Stjørdal nå. Felles for alle de millardtunge investeringene, enten det er firefelts motorveg, elektrisk drift på Trønder- og Meråkerbanen, 10-minutters avganger, dobbeltspor, milliardinvesteringer i lufthavna eller opprusting av E14, er at Stjørdal ligger midt i Smørøyet.

– Det forsterker vår posisjon som den mest sentrale kommunen i det nye Trøndelag, sier ordføreren.

Julehandel

Og han lover å gjøre sitt:

– Jeg lover herved at jeg skal handle alle mine julegaveinnkjøp på Torgkvartalet i år, ler Vigdenes.

Han legger til at det nok blir en enkel oppgave når han stort sett bare handler en julegave. Ordføreren sender derfor oppfordringen videre til kona og alle andre stjørdalinger om at vi i alle fall holder oss innenfor kommunegrensa når vi skal handle julegaver.

– På en dag som denne må vi tillate oss å være litt lokalpatriotiske, smiler Vigdenes.

Han tror at om noen år vil stjørdalinger og innbyggere sitte rundt et kafébord på torget eller i Kimenparken og mimre: Husker dere da vi dro til Trondheim for å handle?

Feirer sammen

Stjørdalsordføreren er veldig glad for å se at en hel handelsstand i Stjørdal feirer sammen med Torgkvartalet.

– Derfor er det gledelig også å registrere at nettopp i dag, etter at vi har ferdigstilt tidenes kulturhus, parker og konsertarena, så er kommunens folk ute og sysler også med de mindre ting. De heger opp bannere i sentrum. Livet, og Stjørdal, tar både små og store skritt framover, sier ordfører Ivar Vigdenes.