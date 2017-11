De første stilte i kø klokka 04.00

Nyheter

Allerede like etter klokka åtte torsdag morgen var det lange køer ved dørene til det nye Torgkvartalet. Folk sikret seg plass tidlig for å ha best mulig utgangspunkt til de beste tilbudene.

Forretningene i kjøpesenteret lokker med både gavekort og kjemperabatter til de første kundene når Torgkvartalet åpner dørene klokka 10.00 torsdag.

– Vi er her mest for å oppleve folkelivet, sier Bjørnar Moe (18) og Endre Sørebø (20) fra Stjørdal.

De to kompisene synes kjøpesenteråpningen er spennende.

– Ute etter spesielle tilbud?

– Egentlig ikke. Det har vi ikke studert så nøye, sier Bjørnar Moe.

De synes det er veldig spennende å være blant de aller første som får slippe inn i den nye fløya av Torgkvartalet.

– Da vi kom i halv sju-tida, hadde de første stått i kø i flere timer allerede, sier Endre Sørebø.

De første stilte opp i fire-tida torsdag morgen.

Under det nye kjøpesenteret står en splitter ny parkeringskjeller klar til å ta imot kundene. Parkeringskjelleren har samme nedkjøring og utkjøring som de andre parkeringsanleggene under Husbyjordet.

– Vi er veldig spent på om folk finner seg til rette i den nye parkeringskjelleren, sier Jan vennatrø i VennatrøGruppen som eier Torgkvartalet.

Han var på plass grytidlig torsdag morgen for å være med på å gjøre alt klart til åpningsfesten.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes åpner det nye kjøpesenteret klokka 09.40. Klokka 10. åpner butikkene dørene.