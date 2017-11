Når 30.000 besøkende på åpningsdagen

Nyheter

Sjefen for kjøpesenteret smilte fra øre til øre da Bladet møtte ham i fellesarealet på nydelen i Torgkvartalet like før klokka 20 torsdag.

– Det er registrert over 26.000 besøkende så langt, og enda holder vi åpent noen timer til. Det er helt vanvittige tall. I Stjørdal bor det tross alt bare 23.500 mennesker, sier Weie oppglødd.

Tregangen

Han er skråsikker på å nå 30.000 besøkende før dørene stenger klokka 23.

Til sammenligning kan Torgkvartalet vise til snittall på rundt 10.000 besøkende på en god torsdag.

– Vi ville vært fornøyde med å tangere den tidligere besøksrekorden vår på 17.000 mennesker. Den ble for øvrig satt i kjøpesentrenes storhetstid. At vi når 30.000 er en bekreftelse på at vi er vi ferd med å nå målet om å bli et regionsenter, sier han.

Hårete mål

Weie er klar på at Torgkvartalet på sikt skal bli et av landets 60 største kjøpesenter målt i omsetning. Og ifølge skatvalsbyggen er senteret godt i rute. Torgkvartalet vil etter prognosene passere godt over 700 millioner kroner i årsomsetning i 2018.

Kjederekord

Det samlede omsetningstallet fra åpningsdagen er ikke klart før tidligst fredag. Weie mener det er umulig å anslå noe på nåværende tidspunkt.

– Det jeg kan si er at noen av våre butikker ligger an til å tangere kjederekorder fra andre nyåpninger, sier han.