Tenåringer mistenkt for kiosk-innbrudd

Nyheter

To ungdommer i tenårene er mistenkt for å stå bak nattens innbrudd i kiosken på jernbanestasjonen i Stjørdal.

– En er pågrepet, mens den andre fortsatt er på frifot, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Stjørdal lensmannskontor.

Overvåkingskamera

Tenåringene ble ifølge politiet avslørt av et overvåkingskamera.

– Vi er sikre på at de to har utført innbruddet. Det er funnet gods på den ene som knytter dem til stedet, sier Ulvin.

Han opplyser videre at de to er de samme som brøt seg inn i Narvesen-kiosken for nøyaktig en måned siden. Også den gangen ble ungdommene identifisert av bilder fra et overvåkingskamera.

Kasseapparat

Under brekket natt til 2. oktober fikk gjerningspersonene med seg noen pakker med røyk. Natt til torsdag tok de i tillegg med seg et kasseapparat.

– Innbruddsalarmen gikk klokka 03.32. Da politiet kom til stedet var ytterdøra knust og det lå røykpakker utenfor inngangspartiet, sier Ulvin.

En av de mistenkte er under den kriminelle lavalder og kan ikke straffes for forholdet. Begge er bosatt på en institusjon i Stjørdal.