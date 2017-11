Nyheter

Mange tusen stjørdalinger og folk fra nabokommunene hadde tatt turen til Stjørdal og åpningen av Nye Torgkvartalet torsdag formiddag. Det var kø foran alle innganger, både i det gamle og nye kjøpesenteret.

Mange var der for å ta nybygget nærmere i øyesyn, men de aller fleste var nok på plass for å sikre seg et godkjøp eller to blant de 60 butikkene Torgkvartalet nå huser.

For hele huset var delaktig når åpningsfesten ble startet. Og folk var særs fornøyd med de fikk se og oppleve.