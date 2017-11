Nyheter

I løpet av natt til torsdag har en Narvesen-kiosk i sentrum av Stjørdal hatt ubudne gjester.

Det meldte politiet på twitter like før klokka 03.00.

- Det ser ut som gjerningspersonene har røsket med seg et helt kassaapparat og at de også har tatt med seg røyk og snus. Vi har sett på overvåkningsbildene fra stedet og der ser vi to gjerningsmenn. Vi har foreløpig ikke pågrepet noen, men etterforskningen fortsetter, opplyser operasjonsleder Annlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt til adressa.no.