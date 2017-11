Ville tilstander under senteråpningen

Nyheter

Det sier Ramona Nilsson Rismark. Hun fikk et gavekort for å hjelpe ei av de som sto og delte ut gavekort innenfor inngangen der folk stormet inn.

Ramona Nilsson Rismark og Sara Gressetvold forteller at de synes det gikk vel hardt for seg da dørene til nye Torgkvartalet.

- Jeg ble dyttet inn døra inn i håndtakene. Ble helt sjelven, og det var nesten så jeg begynte å grine, forteller Sara Gressetvold.

Torgkvartalet hadde lovet ut gavekort til de 100 første gjestene. Men de hadde neppe sett for seg at det skulle bli så kaotisk for å sikre seg et kort. På et tidspunkt måtte senterleder Geir Veie rope til horden at de måtte roe seg ned og oppføre seg.

Måtte hjelpe

- Hun som sto og delte ut gavekortene var det virkelig synd på. Folk rev og slet i henne. Bordet veltet, vasen knustes og alle gavekortene falt i gulvet. En tok nesten alle gavekortene og puttet dem i lommen, men jeg sa til ham at det kunne han ikke gjøre. Da ga han dem tilbake, iallefall noen av dem, sier Ramona Nilsson Rismark.

Og rullatoren til en eldre dame ble ødelagt i kaoset, observerte jentene. De forteller at de prøvde å lete etter jenta som delte ut gavekort etterpå, for å høre om det gikk bra med henne.

Bladets reportere på stedet forteller at det var trengsel og kaos for å få tak i gavekort. De første kundene tok pyntelig i mot gavekortene som ble delt ut, men straks etter begynner horden å presse på bakfra for å sikre seg gavekortet til en verdi av 500 kroner. En napper kortet ut av hendene på en som allerede har fått, og to andre begynner å slåss. En kunde for revet i stykker jakken sin i tumultene.

- Fint senter

- Etterpå gikk vi på Hennes & Mauritz, og der var det også masse folk. Vi ble dyttet i alle retninger.

- Men bortsett fra åpninga er det et veldig fint senter! Vi kommer ikke til å dra mye til Trondheim nå nei. Nå har alt vi trenger her. Vi skal forresten tilbake hit i kveld og jobbe. Går på Ole Vig Service- og samferdsel og er verter under åpningen, sier jentenes som var svært fornøyd med senteret da de fikk sett seg om.