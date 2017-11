– Kan ikke ha vært min bil som ble målt

Nyheter

Bilføreren som er først i tjueåra og hjemmehørende lenger nord i Nord-Trøndelag, ble tatt i laserkontroll i Stjørdal. Det skjedde en kveld i juli 2016 i 70-sonen ved Sætnan-feltet i Elvran.

Bilen mannen kjørte, ble målt med en fart på 91 kilometer i timen.

Hadde tilhenger

Bilen som hadde tilhenger på slep, kom så fort i retning mot Selbu at politiets stoppost ikke rakk å stoppe den. Patruljen la seg på hjul og fikk stoppet bilen ved Elvran kapell.

Bilføreren nektet å godta forelegget på 4.900 kroner. Dermed havnet saken i tingretten.

Også her nektet bilføreren straffskyld. Han mente politiet må ha tatt feil av flere biler på strekningen. Mannen mente hans bil med tilhenger ikke kunne kjøre så fort.

Trodde på vitnene

Det trodde ikke tingretten på. Retten valgte å tro på vitnene fra politiet.

Politimannen som betjente lasermåleren, forklarte at han hadde øyekontakt med bilen helt til politibilen la seg på hjul like bak. Politimannen var ikke i tvil om at det var tiltaltes bil som ble målt. Politivitnet forklarte at alle prosedyrer ble fulgt under fartsmålingen.

Retten valgte derfor å ikke legge vekt på forklaringen til tiltalte og kompisene som var med i bilen.

Bilføreren ble dømt til å betale en bot på 5.500 kroner. Blir ikke bota betalt, bærer det 12 dager i fengsel.