Brøt samfunnsstraffen - nå må han i fengsel

Nyheter

Ungdommen som nå er i begynnelsen av tjueåra, møtte i tingretten forleden. Bakgrunnen var at kriminalomsorgen mente han har brutt vilkårene for samfunnsstraff som har er idømt.

Kriminalomsorgen krevde derfor at resten av straffen må sones i fengsel. Det mente stjørdalingens forsvarer var for strengt.

Vold og narko

Stjørdalingen ble høsten 2015 dømt til fengsel i ett år. Av dette ble åtte måneder gjort betinget. Ungdommen ble funnet skyldig i legemsfornærmelse mot tre personer og narkotikalovbrudd. Han ble også dømt til å betale erstatning og oppreisning til tre fornærmede.

Stjørdalsungdommen syntes straffen var for streng. Han anket derfor til lagmannsretten. Her ble saken behandlet i februar i fjor.

Slapp med samfunnsstraff

Lagmannsretten gjorde om straffen til 360 timer samfunnsstraff i stedet. Gjennomføringstida ble satt til ett år. Det betyr at stjørdalingen slapp fengsel, men måtte underkaste seg et strengt rehabiliteringsregime.

Stjørdalingen møtte ikke slik kriminalomsorgen bestemte. Det anså kriminalomsorgen for å være brudd på vilkårene. Derfor begjærte de at ungdommen må gjennomføre hele fengselsstraffen på ett år.

Brøt vilkårene

Tingretten peker i domspremissene på at stjørdalingen flere ganger har brutt vilkårene for samfunnsstraffen. Det skjedde til tross for at han ble gjort tydelig kjent med konsekvensene det ville få.

– Det synes som om domfelte har problemer med å forstå alvoret i situasjonen han befinner seg i, mener tingretten.

Må være troverdig

Retten peker på at det er viktig for samfunnsstraffens troverdighet at vilkårsbrudd blir møtte med konsekvente og effektive reaksjoner. Tingretten konkluderte derfor med at begjæringen fra kriminalomsorgen må bli tatt til følge.

Retten kom til at de delene av samfunnsstraffen som stjørdalingen faktisk har gjennomført, skal trekkes fra når fengselsstraffen skal sones. En time samfunnsstraff teller en da i fengsel. Derfor ble 111 dager trukket fengselsstraffen som nå skal gjennomføres. Det ble også fem dager i varetekt.

Resultatet blir at stjørdalingen nå må sone 8 måneder i fengsel.