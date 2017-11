Laserlys mot Værnes-fly

Nyheter

Tårnet på Værnes melder at tre fly er belyst med grønn laser fredag kveld.

Det skriver adressa.no ved 20-tiden.

Ifølge avisen ser politiet i trøndelag alvorlig på saken og setter inn betydelige ressurser for å finne ut hvem som står bak.

- Når flyene blir blendet og får full opplysning under innflyging har det et stort skadepotensiale. Det er svært alvorlig og derfor gjør vi det vi kan for å finne gjerningspersonen, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt til adressa.no.

Avisen skriver videre at politiet søker etter gjerningspersonene i området rundt Sveberg i Malvik.