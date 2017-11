Le Ski-brann startet i blomsterpotte

Nyheter

Natt 24. oktober ble det meldt om brann ved Le Ski på Storlien. Rask innsats av brannmannskaper fra Storlien og Meråker hindret det som kunne blitt en storbrann.

Nå melder adressa.no at politiet har konkludert med at brannen startet i en blomsterpotte som stod like ved ytterveggen på bygningen midt i Storlien sentrum.

De tekniske undersøkelsene som er gjort på brannstedet så langt viser at brannen spredte seg fra blomsterpotten til en benk og videre på tak og ytterkledning.

- Det ser ikke ut som det er tilført væske. Blomsterpotten er tydeligvis brukt som søppelbøtte. Dersom det ikke dukker opp nye ting i den tekniske sluttrapporten, eller nye vitner melder seg, er det sannsynlig at denne saken henlegges. Det er vanskelig å si om dette ble gjort med vilje eller ikke, sier etterforskningleder i politiet i Östersund Agneta Brovinius til adressa.no.

Politiet har etterforsket saken der anmeldsen gikk på forsøk på mordbrann. Det var ingen overnattingsgjester eller ansatte på Le Ski den natten det brant.