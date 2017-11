Snur i striden om tømmeret

Nyheter

Malvik kommune krever ikke lenger at restene av gårdsbygningene skal demonteres og lagres.

Den langvarige striden om de gamle gårdsbygningene på Saksvik Øvre ser ut til å nærme seg en løsning. Et vedtak gjort i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) i mai avslo en søknad om dispensasjon fra kravet om demontering og lagring av tømmeret i hovedhuset og vognskjulet. Det avslaget ble påklaget av Norconsult på vegne av grunneier og utbygger Karl Ove Bjørnstad.

Dispensasjon

Nå legger rådmannen fram et forslag til utvalget om at de likevel skal gis dispensasjon, og at det ikke lenger kreves at tømmeret i bygningene skal demonteres og lagres på anvist plass.

I klagen hevder Norconsult at vedtaket i utvalget ikke er begrunnet, og at det ikke er noen som har vist interesse for selve bygningen. Det er kun en privatperson som har vist interesse for å stille lagringsplass for tømmeret, og som vil bruke det som erstatningstømmer i andre bygninger.

Villedet

Norconsult sier videre i klagen at utvalget kan ha vært villedet av administrasjonens beskrivelse av at det var vist interesse for å gjenreise bygningene. Avvisningen av klagen kan derfor være gjort på feil grunnlag.

– Vi kan ikke se at dette er en holdbar faglig begrunnelse for hvorfor bygningene skal demonteres og lagres, skriver rådmannen om kommunestyrets vedtak under andre gangs behandling av reguleringsplanen for eiendommen.

Rådmannen minner imidlertid om at selve rivningen av bygningene er søknadspliktig.

Et skritt nærmere utbygging

Dermed ser det ut til at utbygger er et skritt nærmere realiseringen av planene for bygging av nye leilighetsbygg på Saksvik Øvre.

Karl Ove Bjørnstad har i et tidligere intervju med Bladet sagt at han vurderer rettslige skritt knyttet til et gebyr på 300.000 kroner for å ha revet deler av bygningene uten tillatelse.