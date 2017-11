Truet med å knuse nesen på psykologen

Nyheter

Nå er mannen dømt til å gjennomføre samfunnsstraff med 30 timer. Årsaken til at tiltalte slipper fengselsstraff, er at saken har hatt lang liggetid hos politiet.

Det var en dag i mai 2016 mannen som er først i trettiåra troppet opp ved distriktspsykiatrisk senter i Stjørdal og dundret i døra. Han forlangte å få snakke med en psykolog og krevde å få utskrevet sovemedisin. Tiltalte hadde tidligere vært pasient ved DPS-senteret.

Sparket blomsterpotte

Psykologen hadde ikke autorisasjon til å skrive ut sovemedisin. Mannen truet da med å knuse nesen til psykologen. Denne fant situasjonen så ubehagelig at han sørget for å hente flere kolleger. Mannen ble bedt om å forlate DPS-senteret. På vei ut sparket tiltalte til en blomsterpotte ved utgangsdøra slik at den ble knust.

I domspremissene slår tingretten fast at trusler mot helsepersonell for å påvirke yrkesutøvelsen, er alvorlig. Retten mener tiltaltes oppførsel var klart uakseptabel og utsatte psykologen og hans kolleger for ubehag i arbeidshverdagen som de skal spares for. Normalt skal trusler straffes med fengsel.

Lang liggetid

Saken har imidlertid hatt åtte-ni måneders liggetid hos politiet uten at tiltalte kan lastes for det. Derfor har han krav på strafferabatt, mener retten. I stedet for fengsel må mannen gjennomføre 30 timer samfunnsstraff. Straffen må gjennomføres i i løpet av fire måneder.