- Anders er hjertelig velkommen til et møte

Nyheter

Anders Hynne fortalte i Bladet torsdag at han og andre CP-rammede i Stjørdal føler seg glemt av politikerne. (Tilgjengelig for abonnenter)

Finner tid

– Anders er selvfølgelig hjertelig velkommen til et møte med meg. Jeg har møtt Anders også tidligere. Tar han kontakt med ordførerkontoret så finner vi en tid, sier ordføreren.

– Selv om det ikke er sånn at Anders Hynne er glemt, har vi godt av å bli påmint denne oppgaven, sier Ivar Vigdenes som kommer inn på at det jobbes administrativt med løsninger for ny svømmehall i sentrum.

Anders Hynne og andre med ulike funksjonshemninger drar i dag inn til Trondheim for å få kjærkommen trim og terapi i basseng. I den eldre svømmehallen i Stjørdal er det utfordringer med lite bassenger å velge mellom. Temperaturen i hovedbassenget er for lav og barnebassenget er for grunt. Garderobeforholdene er heller ikke optimale.

Hynne minner om den store betydningen et tilbud med oppvarmet basseng har for funksjonshemmede og mener kommunen har «glemt» å legge til rette for ei gruppe innbyggere med store utfordringer i hverdagen.