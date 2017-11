Jo, det står bra til i Stjørdal!

Nyheter

- Det står ikke så bra til her i Stjørdal, når folk går bananas for å sikre seg et gavekort på 500 kroner.

Slik åpnet Dagfinn Lyngbø standupshowet «Supersmud» i Kimen torsdags kveld. Han gratulerte innbyggerne med nytt kjøpesenter, men klarte ikke å la være å vitse om køkulturen vår, foran en stappfull og lattermild sal.

–Er det noen her som sto i den køen i dag? Ja, kanskje du som sitter der borte, med blod rennende nedover ansiktet, fortsatte han.

For de som ikke sto i køen utenfor Torgkvartalet torsdag morgen, er det selvsagt fristende å drive gjøn. Hva får oppegående mennesker til å miste hemningene for et gavekort? Det virker pussig. Men sett deg inn i situasjonen til de som har stått i kø. Du har tenkt deg på Torgkvartalet denne morgenen. Gleder deg til gode tilbud. Du er kanskje ungdom, og har mulighet til å sikre deg et gavekort som gjør at du får kjøpt et par jeans du har hatt lyst på lenge. Utenfor døra ligger du bra an. Du er kanskje nummer 25 i rekka. Kanskje har du stått der et par timer. De 100 første skulle få, du er nummer 25 når klokka nærmer seg. Seieren er i boks. Men så åpnes dørene, og folk begynner å presse på. Så ryr horden inn og det er den sterkestes rett. Det er ikke ideen om gavekortet som er viktigst lenger, det er rettferdighetssansen som slår inn. Du var her pinadø før han som kom hoppende inn fra venstre. Kampen er i gang.

At nordmenn har dårlig køkultur, har det vært skrevet opp og ned om tidligere. Bare glem at dette er unikt for regionen vår. Folk er folk. Vi står lite i kø, og vi hisser oss lett opp enten det er bilkø, kø i sikkerhetskontrollen eller sykehuskø. Stressnivået går i været når vi havner i noe som kan likne en kø. For mange år tilbake gikk folk amok på akkurat samme vis for å skaffe seg superbillig sag da Bygg og Bo åpnet i Domus-bygget. Dette har skjedd før og det vil skje igjen. Nordmenn liker dårlig å stå i kø, men vi liker veldig godt det som er gratis. En stressende kombinasjon.

Det er mye man kan si om køsituasjonen på Torgkvartalet åpningsdagen. Folk burde oppført seg, og senteret burde organisert det bedre. Men tanken var god. Og den viktigste slutningen vi kan trekke, er at åpningsdagen faktisk var en kanonsuksess. Omsetningstallene var skyhøye. Folk tok seg fri fra jobb for å få med seg begivenheten. Og det kom reisende fra alle nabokommunene for å delta på kjøpefesten i Stjørdal. Over 30.000 besøkende besøkte senteret. Ja det er bare å ta av seg hatten. Så joda, Dagfinn Lyngbø; det står veldig bra til i Stjørdal.

Derfor er det lov til å le litt i skjegget av køengasjementet, men det er ingen grunn til å sette seg på den høye hest. Neste gang er det du eller jeg eller naboen som står og koker – i bilkøa, fordi noen snek i kassa på Rema eller fordi det er for få sluser gjennom sikkerhetskontrollen.