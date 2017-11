Nyheter

Rundt midnatt fredag kveld fikk politiet melding om angivelig ruskjøring i Stjørdal.

En patrulje rykket ut og stanset en bil i sentrum. Bak rattet sat en kvinne i 50-årene hjemmehørende i kommunen.

- En blåseprøve viste over lovlig verdi. Hun ble tatt med inn for en utvidet test og vil bli anmeldt for ruskjøring, sier operasjonsleder Viola Elvrum ved Trøndelag politidistrikt.