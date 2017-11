Slapp fengsel, fikk 72.000 kroner i bot

Nyheter

Det skjedde en lørdagsmorgen i september i år. Politiet gjennomførte promillekontroll på E39 ved Coop på Vågland.

Stjørdalsmannen som er i begynnelsen av sekstiåra. møtte i tingretten forleden siktet for promillekjøring. Alkoholkonsentrasjonen ble målt til en promille på 0,56.

Erkjente straffskyld

Stjørdalsmannen erkjente straffskyld og erkjente at han hadde drukket alkohol. Siktede innrømmet også at han tidligere er straffet for å ha kjørt bil i rus.

I domspremissene peker retten på at det normalt skal reageres med bot og betinget fengsel eller fengsel når promillen er mellom 0,5 og 1,2. Det skal også legges vekt på hvilke farer kjøringen har medført og tidligere domfellelser.

Når retten kom til at betinget fengsel var passende denne gangen, henger det sammen med at den forrige dommen stjørdalsmannen fikk, er gammel. Det er over ti år siden han ble dømt for promillekjøring.

Slipper å sone

Tingretten kom til at betinget fengsel i 21 dager vil være passende. Stjørdalsmannen slipper å sone.

Betingelsen er at han ikke begår nye lovbrudd i prøvetida på to år.

I tillegg ble mannen dømt til å betale en bot på 72.000 kroner. Retten peker på at en promillebot normalt skal settes til en og en halv gang brutto månedsinntekt.