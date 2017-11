Nyheter

Litt før klokka 02 natt til søndag fikk politiet melding om ordensforstyrrelse på en skolefest ved forsamlingshuset Ljosheim i Hegra.

Ifølge operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt skal to mindreårige tenåringsgutter ha slåss.

- En av dem ble kjørt til legevakt for behandling av et lite kutt over øyet, sier Brandmo.

Partene signaliserte overfor politiet på stedet at de ikke ønsket å anmelde forholdet.

- Det er uvisst om det kommer inn anmeldelser i etterkant, sier Brandmo.